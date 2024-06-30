Начо: Надеюсь, мы сможем дойти до финала и выиграть его

Защитник сборнойвысказался о перспективах национальной команды выиграть Евро-2024.

«Мы вступаем в самую опасную фазу турнира, но мы мечтаем и думаем о самом важном. Надеюсь, мы сможем дойти до финала и выиграть его, тогда я бы смог завершить мою карьеру в Европе наилучшим образом.

Нас не волнует, что люди считают нас фаворитами, мы сосредоточены на том, чтобы продолжать в том же духе, что и на групповом этапе. Против Грузии мы должны быть сосредоточены, потому что это будет очень сложный матч, они будут закрываться, чтобы выходить в контратаки. Мы должны быть осторожны и стараться сыграть в свою игру», — приводит слова Начо Mundo Deportivo.

Сборная Испании сыграет против Грузии в рамках 1/8 финала Евро-2024 сегодня, 30-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.