Сборная Испании сыграет против Грузии в рамках 1/8 финала Евро-2024. Матч состоится в Кёльне, начало — в 22:00 по московскому времени. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

Испания

Сборная Испании стала единственной командой группового этапа, которая выиграла все три матча. «Красная фурия» с отрывом заняла первое место, при этом ни разу не пропустив в свои ворота.

В первом туре подопечные Луиса де ла Фуэнте без проблем справились со сборной Хорватии, забив в ворота соперника три безответных мяча (3:0). Спустя пять дней испанцы гарантировали себе место в плей-офф, минимально одолев в Гельзенкирхене сборную Италии (1:0). И наконец в заключительном туре была одержана еще одна победа — над Албанией (1:0).

Испания трижды в своей историей становилась лучшей сборной Европы — в 1964, 2008 и 2012 годах. На прошлом Евро «Красная фурия» дошла до полуфинала, уступив будущим победителям турнира — итальянцам.

Грузия

Сборная Грузии добилась исторического результата, выйдя в плей-офф на первом же для себя Евро. Команда под руководством Вилли Саньоля заняла третье место в группе с Португалией, Турцией и Чехией.

Грузия начала свой путь к плей-офф с поражения от сборной Турции в Дортмунде (1:3). Во втором туре грузины заработали первое очко на турнире, сыграв вничью с Чехией (1:1).

В заключительном туре перед подопечными Саньоля стояла непростая задача. Чтобы сохранить шансы на плей-офф нужно было обыгрывать португальцев, с чем грузины успешно справились. Два гола в каждом из таймов обеспечили сборной Грузии историческую победу — 2:0.

Личные встречи

Сборные Испании и Грузии встречались между собой в группе отбора на Евро-2024. «Красная фурия» была сильнее в обоих матчах — 7:1 в гостях и 3:1 дома.

Всего в 7-ми очных матчах на счету сборной Испании 6 побед, Грузия выиграла одну встречу.

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