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    Мбаппе: Когда играешь со сломанным носом, становишься мишенью

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    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о сложностях в игре со сломанным носом на Евро-2024.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «В тот момент я особо ни о чем не думал. Я не чувствовал, что у меня сломан нос. Увидев выражение лица вратаря соперника, я понял, что что-то не так. Увидел себя в зеркале — думаю, это была плохая идея.

    Я рад, что я здесь, это было сложно. Было много встреч, я мало спал. Я не смог сыграть против Нидерландов, это было сложно. Хорошо, что я смог снова сыграть против Польши.

    Когда играешь со сломанным носом и не делаешь операцию, становишься мишенью. Не думаю, что Левандовский (задел нос Мбаппе в матче с Польшой) сделал это нарочно. Реакция была инстинктивной. Много детей смотрят матчи, надо будет стараться контролировать себя в будущем.

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    • Я знал, на что иду. Это не новая ситуация. Я могу выдержать удары, я готов отдать все за эту футболку. Если для выхода в четвертьфинал нужно, чтобы мой нос задели, меня это устраивает. Мой нос уже сломан», — сказал Мбаппе RMC Sport.

    Напомним, что сборная Франции в 1/8 финала Евро-2024 встретится с Бельгией завтра, 1-го июля в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    Мбаппе провел за сборную Франции на Евро-2024 2 матча на группового этапе и забил 1 гол.

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