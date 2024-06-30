Мбаппе: Когда играешь со сломанным носом, становишься мишенью

Нападающий сборнойрассказал о сложностях в игре со сломанным носом на Евро-2024.

«В тот момент я особо ни о чем не думал. Я не чувствовал, что у меня сломан нос. Увидев выражение лица вратаря соперника, я понял, что что-то не так. Увидел себя в зеркале — думаю, это была плохая идея.

Я рад, что я здесь, это было сложно. Было много встреч, я мало спал. Я не смог сыграть против Нидерландов, это было сложно. Хорошо, что я смог снова сыграть против Польши.

Когда играешь со сломанным носом и не делаешь операцию, становишься мишенью. Не думаю, что Левандовский (задел нос Мбаппе в матче с Польшой) сделал это нарочно. Реакция была инстинктивной. Много детей смотрят матчи, надо будет стараться контролировать себя в будущем.

Я знал, на что иду. Это не новая ситуация. Я могу выдержать удары, я готов отдать все за эту футболку. Если для выхода в четвертьфинал нужно, чтобы мой нос задели, меня это устраивает. Мой нос уже сломан», — сказал Мбаппе RMC Sport.

Напомним, что сборная Франции в 1/8 финала Евро-2024 встретится с Бельгией завтра, 1-го июля в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

Мбаппе провел за сборную Франции на Евро-2024 2 матча на группового этапе и забил 1 гол.