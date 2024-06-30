Депай ушел из мадридского «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» объявил о расставание сразу с несколькими футболистами, у которых закончился контракт с клубом.

Это Мемфис Депай, защитники Габриэл Паулиста, Марио Эрмосо и полузащитник Витоло, который разорвал соглашение по обоюдному согласию.

«Наш клуб благодарит их за преданность делу и все силы, отданные во время пребывания в нашей команде, а также желает им удачи в предстоящих профессиональных и личных начинаниях», — гласит заявление на официальном сайте «Атлетико».

30-летний Депай играл за «матрасников» с января 2023 года, сыграл 31 матч, забил 9 мячей. 33-летний Габриэл Паулиста начал играть за «Атлетико» с января 2024 года.

29-летний Марио Эрмосо защищал цвета мадридцев с 2019 года. 34-летний Витоло являлся игроком «Атлетико» с 2017 года.