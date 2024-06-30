Де ла Фуэнте о встрече Испания — Грузия: В одном матче может случиться все, что угодно

Главный тренер сборнойподелился мыслями перед матчем 1/8 финала Евро-2024 с

«Наши игры не были комфортными. Мы выигрывали матчи, потому что играли очень хорошо. Когда соперники начинают понимать, как мы играем, они меняют свой подход к обороне, чтобы свести к минимуму наш потенциал. Не думаю, что мы уже видели лучшую версию Испании.

Мы все были свидетелями сюрпризов в футболе, и они будут происходить и дальше. Грузия обыграла Португалию. В одном матче может случиться все, что угодно.

Мы должны быть на самом высоком уровне, чтобы иметь шанс на победу. Мы воодушевлены», — сказал Де ла Фуэнте пресс-службе УЕФА.

Напомним, что матч между сборными Испании и Грузии состоится сегодня, 30-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.