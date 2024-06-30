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    Де ла Фуэнте о встрече Испания — Грузия: В одном матче может случиться все, что угодно

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    Главный тренер сборной Испании Луис Де ла Фуэнте поделился мыслями перед матчем 1/8 финала Евро-2024 с Грузией.

    Луис Де ла Фуэнте
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    Луис Де ла Фуэнте

    «Наши игры не были комфортными. Мы выигрывали матчи, потому что играли очень хорошо. Когда соперники начинают понимать, как мы играем, они меняют свой подход к обороне, чтобы свести к минимуму наш потенциал. Не думаю, что мы уже видели лучшую версию Испании.

    Мы все были свидетелями сюрпризов в футболе, и они будут происходить и дальше. Грузия обыграла Португалию. В одном матче может случиться все, что угодно.

    Мы должны быть на самом высоком уровне, чтобы иметь шанс на победу. Мы воодушевлены», — сказал Де ла Фуэнте пресс-службе УЕФА.

    Напомним, что матч между сборными Испании и Грузии состоится сегодня, 30-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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