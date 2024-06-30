Аргентина без Месси победила Перу, Канада сыграла вничью с Чили

победилав матче 3-го тура группового турнира Кубка Америки — 2:0. Встреча прошла в Майами.

Дубль в матче оформил Лаутаро Мартинес (47-я минута и 86-я). На 72-й минуте Леандро Паредес не реализовал пенальти.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси провел весь матч на скамейке запасных. Месси впервые за 8 лет не попал в основу команды на матч крупного турнира.

Футбол. Кубок Америки-2024. Группа A Аргентина — Перу 2:0 Голы: 1:0 Лаутаро Мартинес (47'), 2:0 Лаутаро Мартинес (86') Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Гонсало Монтьель, Херман Песселья (Лукас Мартинес Куарта, 83'), Николас Отаменди, Николас Тальяфико, Эксекиэль Паласиос, Леандро Паредес (Родригес Гидо, 77'), Джовани Ло Чельсо (Энцо Фернандес, 66'), Анхель Ди Мария (Валентин Карбони, 77'), Алехандро Гарначо (Николас Гонсалес, 66'), Лаутаро Мартинес Перу: Педро Гальесе, Маркос Лопес (Кристиан Куэва, 77'), Оливер Сонне, Александр Калленс, Карлос Самбрано, Альдо Корсо, Эдисон Флорес (Хосе Ривера, 56'), Брайан Рейна (Франко Санелатто, 63'), Вильдер Картахена (Хесус Кастильо, 46'), Серхио Пенья, Паоло Герреро (Джанлука Лападула, 56') Предупреждения: Паоло Герреро (28'), Вильдер Картахена (36'), Эдисон Флорес (53'), Леандро Паредес (68'), Карлос Самбрано (88'), Кристиан Куэва (90 + 5')

Календарь и таблица Кубка Америки

Сборная Канады сыграла вничью с Чили в матче 3-го тура группового турнира Кубка Америки — 0:0. Встреча прошла в Орландо.

На 27-й минуте матча полузащитник Чили Габриэль Суасо получил вторую желтую карточку и оставил свою сборную в меньшинстве.

Футбол. Кубок Америки-2024. Группа A Канада — Чили 0:0 Канада: Максим Крепо, Моиз Бомбито, Алистер Джонстон, Альфонсо Дэвис, Ричи Лария (Тажон Бушанан, 76'), Джонатан Осорио, Стефен Эустакиу, Дерек Корнелиус, Джейкоб Шаффельбург (Лиам Миллар, 65'), Кайл Ларин (Тани Олувасейи, 76'), Джонатан Дэвид (Камал Миллер, 90') Чили: Габриэль Ариас, Габриэль Суасо, Гильермо Марипан, Игор Личновски, Маурисио Исла, Дарио Осорио (Томас Гальдамес, 30'), Родриго Эчеверрия (Сесар Перес, 82'), Марселино Нуньес (Эрик Пульгар, 46'), Эдуардо Варгас (Марком Боладос, 46'), Виктор Давила (Бен Бреретон, 77'), Алексис Санчес Предупреждения: Моиз Бомбито (7'), Габриэль Суасо (12'), Габриэль Суасо (27'), Альфонсо Дэвис (42'), Алистер Джонстон (57'), Лиам Миллар (66'), Тани Олувасейи (79')

Таким образом, Канада (4 очка) вышла в плей-офф Кубка Америки со второго места в группе А. Аргентина (9 очков) стала первой. Сборная Чили (2) заняла третье место, а Перу (1) — четвертое.

Сборная Канады вышла в 1/4 финала в дебютном Кубке Америки.