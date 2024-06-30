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    В сборной Аргентины рассказали о состоянии травмированного Месси

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    Вальтер Самуэль, являющийся помощником главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони, рассказал о состоянии нападающего аргентинской национальной команды Лионеля Месси, пропустившего матча 3-го тура группового этапа Кубка Америки — 2024 с Перу (2:0) из-за повреждения.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Он присутствовал в раздевалке, и мы заметили, что ему уже лучше. Ситуация улучшается, однако до матча 1/4 финала есть ещё несколько дней, по этой причине на текущий момент говорить об этой ситуации преждевременно.

    Мы будем обсуждать состояние Месси каждый день, поговорим с врачами», — приводит слова Самуэля ESPN.

    Месси получил мышечное повреждение во время матча 2-го тура группового этапа Кубка Америки с Чили (0:1).

    Ранее RMC Sport сообщал, что 37-летний нападающий может пропустить 1/4 финала этого турнира из-за травмы.

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