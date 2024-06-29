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    Колумбия — Коста-Рика. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Кубка Америки-2024 Колумбия — Коста-Рика

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    Сборная Колумбии
    Сборная Колумбии сыграет с Коста-Рикой в рамках второго тура группы D. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Колумбия

    На прошлом турнире в 2021 году сборная Колумбии добралась до полуфинала, а затем взяла бронзовые медали, обыграв Перу в матче за третье место. Лучшим же достижением «кофейщиков» в этом турнире является победа 2001 году .

    В первом туре этого Кубка Америки сборная Колумбии одержала победу над Парагваем со счетом 2:1. Забитыми мячам в составе подопечных Нестора Лоренсо отличились Муньос и Лерма.

    Колумбийцы занимают третье место в южноамериканском отборе на ЧМ-2026. В 6-ти матчах «кофейщики» одержали три победы при трех ничьих. В двух крайних турах колумбийцы оказались сильнее Бразилии (2:1) и Парагвая (1:0).

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    Коста-Рика

    Сборная Коста-Рики вернулась на Кубок Америки спустя 8 лет отсутствия. В 2016 году «Лос Тикос» закончили свои выступления еще на групповом этапе, заняв третье место в компании США, Колумбии и Парагвая.

    Костариканцы удивили в матче первого тура текущего Кубка Америки, сыграв вничью со сборной Бразилии (0:0). Подопечные Густаво Альфаро отбивались большую часть времени, но в итоге смогли сдержать натиск и впервые в своей истории не проиграли бразильцам.

    В июне сборная Коста-Рики стартовала с двух побед во втором раунде квалификации к ЧМ-2026. «Лос Тикос» без проблем разобрались с Сент-Китс и Невис (4:0) и Гренадой (3:0).

    Личные встречи

    В 7-ми очных матчах сборная Колумбии одержала 6 побед, Коста-Рика оказалась сильнее в одном случае.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Колумбия — Коста-Рика с коэффициентом 1.95.

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