29 июня во втором туре группового раунда чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Колумбия — Коста-Рика. Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч Колумбия — Коста-Рика, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Колумбия

Турнирное положение: Колумбия в стартовом туре группового раунда Кубка Америки обыграла Парагвай (2:1).

Команда в отборе на ЧМ-2026 имеет 12 очков и находится в проходной в финальную часть топ-6, на три балла отставая от лидера — Аргентины.

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Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая была товарищеской и прошла в США, разгромила Боливию (3:0).

Успех в прошлой игре продлил победную серию коллектива в девять поединков, которые пришлись на официальные и товарищеские встречи.

Прогнозы и ставки на Кубок Америки

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Колумбия проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

Такая форма говорит о неплохой форме сборной, однако есть большие сомнения, что ее хватит для того, чтобы суметь отобрать очки у действующего чемпиона и фаворита.

Даниэль Муньос и Джефферсон Лерма — авторы двух голов команды в Кубке Америки 2024 года.

Коста-Рика

Турнирное положение: Коста-Рика в стартовом туре группового раунда Кубка Америки сыграла вничью с Бразилией (0:0).

Команда успешно стартовала в отборе зоны КОНКАКАФ на ЧМ-2026. После двух туров она лидирует в своей подгруппе с шестью очками.

Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая прошла в рамках квалификации на мундиаль, разгромила на выезде Гренаду (3:0).

Перед этим она также разгромно выиграла в отборе на ЧМ-2026, так что ничья с Бразилией на Кубке Америки прервала ее победную мини-серию в два поединка.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних четырех поединках — официальных и контрольных — Коста-Рика ни разу не проиграла при двух победах и двух ничьих.

Такие результаты сулят коллективу неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, хотя форма соперника об этом явно не говорит.

Пока что команда не забивала на Кубке Америки.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах Колумбии забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей Колумбии забивали обе команды

в четырех последних матчах Коста-Рики хотя бы одна команда не забивала.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Колумбия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.37. Ничья — в 4.80, победа Коста-Рики — в 10.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.95 и 1.87.

Прогноз: в четырех последних матчах номинальных хозяев забивали больше 2,5 голов. Они помногу забивают сами и регулярно пропускают.

При этом в четырех из шести последних матчей Коста-Рики был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех из четырех последних поединков Колумбии.

Ставка: обе команды забьют за 2.40.