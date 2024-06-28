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    Нападающий сборной Италии Эль-Шаарави: Наша цель — пройти весь путь

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    Форвард сборной Италии Стефан Эль-Шаарави поделился мыслями перед матчем 1/8 финала Евро-2024 со Швейцарией.

    Стефан Эль-Шаарави
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    Стефан Эль-Шаарави

    «Ни одна команда не будет рада играть со сборной Италии, потому что у нас есть футбольная история. Мы действующие чемпионы, и против нас никогда не бывает легко. Мы убедились в этом в матче с Хорватией. Мы должны стремиться играть открыто против каждой команды. То же самое мы сделаем и против Швейцарии. Наша цель — пройти весь путь.

    Победа над Хорватией была очень эмоциональной, гол на 97-й минуте приносит огромную радость. Мы все были очень счастливы. Мы никогда не сдаёмся, мы всегда верим до конца. Мы были хороши, даже если это не был исключительный матч с точки зрения качества, но в самоотдаче не было недостатка. Мы заслужили выход в плей-офф», — приводит слова Эль-Шаарави пресс-служба УЕФА.

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    • По итогам группового этапа Евро-2024 Италия заняла 2-е место в группе В с 4 очками в активе. В 1/8 финала турнира итальянцы встретятся со Швейцарией завтра, 29-го июня в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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