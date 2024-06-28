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    Коман может перейти в «Фенербахче» к Моуринью

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    Вингер мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман может перебраться в турецкий «Фенербахче», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

    Кингсли Коман
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    Кингсли Коман

    В услугах 28-летнего француза лично заинтересован новый главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью, возглавивший команду в июне.

    Сейчас «Фенербахче» пытается сделать запрос в «Баварию» и узнать сумму трансфера, но сам переход маловероятен, так как на Комана претендуют более статусные клубы из топ-5 европейских лиг.

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    • В прошлом сезоне Коман сыграл за «Баварию» 28 матчей, забил 5 мячей, сделал 3 голевые передачи. На портале Transfermarkt его цена равна € 50 млн.

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