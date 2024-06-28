Коман может перейти в «Фенербахче» к Моуринью

Вингер мюнхенской «Баварии»может перебраться в турецкий, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

В услугах 28-летнего француза лично заинтересован новый главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью, возглавивший команду в июне.

Сейчас «Фенербахче» пытается сделать запрос в «Баварию» и узнать сумму трансфера, но сам переход маловероятен, так как на Комана претендуют более статусные клубы из топ-5 европейских лиг.

В прошлом сезоне Коман сыграл за «Баварию» 28 матчей, забил 5 мячей, сделал 3 голевые передачи. На портале Transfermarkt его цена равна € 50 млн.