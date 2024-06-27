Бывший футболист «Монако»: Ситуация с Мбаппе — проблема номер один сборной Франции

Бывший защитник «Монако»высказался о работе главного тренера сборной Франции Дидье Дешама на Евро-2024, а также обозначил проблему с нападающим «трёхцветных»

«Цель не достигнута, так как мы хотели финишировать первыми. Мы можем много спорить и не согласимся с Дидье по многим вопросам, есть изменения в составе, которые я не понимаю. Например, Н'Голо Канте сыграл третий матч. Если бы он вышел на последние полчаса — хорошо.

Ситуация с Мбаппе — проблема номер один сборной Франции. Я говорю не только о маске, а о его форме в течение последних нескольких месяцев. Он всё равно забивает голы, это неплохо, но у нас есть только 50 процентов Мбаппе», — приводит слова Курби RMC Sport.