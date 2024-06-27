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    Соглашение с Глушаковым рассчитано на один сезон

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    Генеральный директор «Химок» Николай Оленев ответил на вопрос о контракте полузащитника Дениса Глушакова.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    27 июня пресс-служба заявила о подписании контакта с 37-летним полузащитником.

    «Контракт Дениса Глушакова с футбольным клубом "Химки" рассчитан на один год», — сказал Оленев «СЭ».

    20 мая Глушаков объявил о своем уходе из «Урарту». Хавбек выступал за команду с февраля 2024 года, отыграв 12 матчей во всех турнирах.

    В России футболист защищал цвета «Спартака», «Локомотива», «Химок», «Пари НН» и «Ахмата». Вместе с красно-белыми игрок стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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