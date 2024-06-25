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    Начо об уходе из «Реала»: Я прощаюсь с вами после 24 лет абсолютной преданности делу

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    Защитник Начо Фернандес прокомментировал свой уход из «Реала». За «сливочных» игрок обороны выступал с 2001-го года.

    Начо Фернандес
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    Начо Фернандес

    «Дорогие болельщики "Мадрида", я хочу посвятить вам несколько слов, которых недостаточно, чтобы выразить все, что я чувствую в этот момент. Я прощаюсь с клубом моей жизни, мадридским "Реалом". Я пришел сюда, когда мне было 10 лет, здесь я сформировался как личность и как игрок, я научился побеждать и проигрывать, бороться и терпеть, радоваться и всегда жить с энтузиазмом и решимостью.

    Здесь я научился всему, что знаю сегодня. Я каждый день приходил тренироваться в одно и то же место на протяжении почти 25 лет, постигая ценности мадридского "Реала", отдавая свою жизнь и сражаясь за эту эмблему. Вы дали мне все.

    Это очень сложно для меня, но теперь пришло время уйти с уверенностью и спокойствием на душе, зная, что я всегда отдавал все силы, чтобы представлять этот клуб на поле и за его пределами. Когда я был ребенком, я много раз мечтал сыграть на нашем стадионе "Сантьяго Бернабеу", и сегодня я имею честь завершить карьеру в качестве капитана, при котором клуб выиграл Лигу чемпионов в 15-й раз. Нет слов, чтобы выразить мои чувства.

    Я всегда хотел завершить карьеру в "Реале" красиво и на пике, и я могу сказать, что лучшего завершения просто не может быть. Прошли месяцы размышлений, нерешительности и сомнений, но сегодня я хочу сказать вам, что мне нужно пережить что-то новое со своей семьей, и сейчас самое подходящее время.

    Спасибо вам, "Реал Мадрид", за понимание. Президент, спасибо вам за вашу помощь и неизменное доверие ко мне. Команда, вы мои братья. Лучшие игроки, партнеры по команде и друзья, какие только могут быть у капитана. Одна только мысль о вас радует меня. Тренер, вы сделали меня лучше, потому что требовали, чтобы я каждый момент превосходил себя. Спасибо вам за заботу обо мне и понимание. Болельщики, ваши требования делают нас отличными игроками. Спасибо за все. Игра ради вас и ощущение вашего тепла сделали меня сильнее. Никогда не забуду!

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    • Я хочу выразить благодарность сотням людей, которые работали со мной на протяжении всех этих лет и которые сделали меня лучшим игроком и личностью. Тренеры, физиотерапевты, персонал, врачи, специалисты по коммуникациям и маркетингу, реквизиторы, работники клуба... Большое спасибо вам. Спасибо также моим родителям, моей жене и детям, моей семье и друзьям, которые поддерживали меня на этом пути, не давая сойти с него. Иногда это было нелегко, но ваши усилия и поддержка позволили мне осуществить мечту и достичь вершины.

    Я прощаюсь с вами после 24 лет абсолютной преданности делу, страсти и энтузиазма. Я хотел бы, чтобы вы помнили меня как молодого игрока, который отдал все ради своего клуба. Спасибо от всего сердца. С сегодняшнего дня я буду праздновать каждый титул и каждый гол этой невероятной семьи. "Реал Мадрид" в моем сердце! До скорой встречи, мадридиста», — цитирует Начо As.

    Ранее сообщалось о том, что Начо подпишет контракт с «Аль-Кадисией» из Катара до лета 2026-го года.

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