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    Колумбия — Парагвай. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Кубка Америки-2024 Колумбия — Парагвай

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    Сборная Колумбии в первом туре группы D сыграет с Парагваем в рамках Копа Америка 2024. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 01:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Колумбия

    Лучшим достижением сборной Колумбии на Кубке Америки является победа в 2001 году. Турнир проходил у них на родине и в финальном матче «кофейщики» минимально одолели сборную Мексики (1:0). С тех пор сборная Колумбии ни разу не выходила в финал, но дважды забирала бронзу — в 2016 и на прошлом турнире в 2021 году.

    К старту на Кубке Америки сборная Колумбии подходит с впечатляющей серией из 23-х матчей без поражений, включая товарищеские и официальные игры. За этот отрезок было одержано 18 побед, еще пять встреч завершились вничью. Последний раз колумбийцы проигрывали в феврале 2022 года — Аргентине в отборе на ЧМ-2022.

    В этом году подопечные аргентинского специалиста Нестора Лоренсо приняли участие в четырех товарищеских матчах, одержав победы во всех из них. Последовательно были обыграны такие сборные, как Испания (1:0), Румыния (3:2), США (5:1) и Боливия (3:0).

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    Парагвай

    Сборная Парагвая является двукратным обладателем Кубка Америки. Первый успех был достигнут в 1953 году, а в последний раз «красно-белые» брали трофей в 1979 году. С тех пор парагвайцы еще раз доходили до финала в 2011 году, но уступили там Аргентине. В двух последних розыгрышах Кубка Америки команда останавливалась на стадии 1/4 финала.

    В последнее время сборная Парагвая показывает не самые стабильные результаты. «Красно-белые» сыграли шесть матчей в отборочном турнире к ЧМ-2026, одержав в них лишь одну победу при двух ничьих и трех поражениях.

    Эти летом сборная Парагвая приняла участие в трех товарищеских матчах. Сначала была нулевая ничья с Перу, затем случилось крупное поражение от Чили (0:3) и только в последней игре удалось одержать минимальную победу над Панамой (1:0).

    Личные встречи

    Последний раз сборные Колумбии и Парагвая встречались между собой в ноябре прошлого года в рамках отбора на ЧМ-2026. В том матче колумбийцы переиграли соперника со счетом 1:0.

    Всего в 10-ти последних встречах на счету сборной Колумбии 7 побед, Парагвай оказался сильнее в одном случае и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Колумбия — Парагвай с коэффициентом 2.12.

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