Колумбия
Парагвай
Колумбия
Турнирное положение: Колумбия в южноамериканском отборе на чемпионат мира 2026 года занимает третью позицию.
Команда после шести туров имеет 12 очков и находится в проходной на ЧМ-2026 топ-6, на три балла отставая от лидера — Аргентины.
Колумбия — Парагвай: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: сборная в своей последней игре, которая была товарищеской и прошла в США, разгромила Боливию (3:0).
Этот успех продлил победную серию коллектива в восемь поединков, которые пришлись на отбор на ЧМ-2026 и товарищеские встречи.
Прогнозы и ставки на Кубок Америки
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних 23 матчах в разных турнирах Колумбия ни разу не проиграла при 18 победах и пяти ничьих.
Такая форма говорит о потрясающей форме сборной, которая будет очевидным фаворитом на успех в грядущей игре, особенно против явно хромающего соперника.
Рафаэль Борре и Луис Диас — лучшие бомбардиры команды в квалификации на мундиаль с двумя голами.
Парагвай
Турнирное положение: в южноамериканском отборе на чемпионат мира 2026 года Парагвай занимает седьмую позицию после шести туров.
Команда имеет пять очков и находится в зоне плей-офф, опережая непроходную 8-ю строчку по дополнительным показателям и отставая от проходной на ЧМ-2026 топ-6 на два пункта.
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи на чужом поле одержала победу над Панамой (1:0).
Этот успех прервал безвыигрышную серию «Гуарани» в четырех последних поединках, которые пришлись на квалификацию на мундиаль, а также товарищеские встречи.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Кубка Америки
Состояние команды: в девяти последних матчах Парагвай выиграл лишь дважды при трех ничьих и четырех поражениях.
Очевидно, что у коллектива явно не лучшая форма, которая не может не тревожить его болельщиков перед стартом Кубка Южной Америки.
Арнальдо Санабрия — автор пока что единственного гола команды в отборе на чемпионат мира.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей Колумбии забивали больше 2,5 голов
- в девяти последних матчей Парагвая хотя бы одна команда не забивала
- в трех из четырех последних матчей Парагвая забивала только одна команда.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Колумбия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.75, победа Парагвая — в 6.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.
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Прогноз: в восьми последних матчей номинальные хозяева выиграли. В четырех из пяти последних их поединков было забито больше 1,5 голов.
В двух из четырех последних матчей гости проиграли.
Ставка: Колумбия победит и тотал больше 1,5 голов за 2.12.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних поединков Колумбии.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25.