25 июня в первом туре чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Колумбия и Парагвай. Начало игры — в 01:00 мск. Колумбия — Парагвай: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Колумбия

Турнирное положение: Колумбия в южноамериканском отборе на чемпионат мира 2026 года занимает третью позицию.

Команда после шести туров имеет 12 очков и находится в проходной на ЧМ-2026 топ-6, на три балла отставая от лидера — Аргентины.

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Последние матчи: сборная в своей последней игре, которая была товарищеской и прошла в США, разгромила Боливию (3:0).

Этот успех продлил победную серию коллектива в восемь поединков, которые пришлись на отбор на ЧМ-2026 и товарищеские встречи.

Прогнозы и ставки на Кубок Америки

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних 23 матчах в разных турнирах Колумбия ни разу не проиграла при 18 победах и пяти ничьих.

Такая форма говорит о потрясающей форме сборной, которая будет очевидным фаворитом на успех в грядущей игре, особенно против явно хромающего соперника.

Рафаэль Борре и Луис Диас — лучшие бомбардиры команды в квалификации на мундиаль с двумя голами.

Парагвай

Турнирное положение: в южноамериканском отборе на чемпионат мира 2026 года Парагвай занимает седьмую позицию после шести туров.

Команда имеет пять очков и находится в зоне плей-офф, опережая непроходную 8-ю строчку по дополнительным показателям и отставая от проходной на ЧМ-2026 топ-6 на два пункта.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи на чужом поле одержала победу над Панамой (1:0).

Этот успех прервал безвыигрышную серию «Гуарани» в четырех последних поединках, которые пришлись на квалификацию на мундиаль, а также товарищеские встречи.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Кубка Америки

Состояние команды: в девяти последних матчах Парагвай выиграл лишь дважды при трех ничьих и четырех поражениях.

Очевидно, что у коллектива явно не лучшая форма, которая не может не тревожить его болельщиков перед стартом Кубка Южной Америки.

Арнальдо Санабрия — автор пока что единственного гола команды в отборе на чемпионат мира.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Колумбии забивали больше 2,5 голов

в девяти последних матчей Парагвая хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей Парагвая забивала только одна команда.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Колумбия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.75, победа Парагвая — в 6.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в восьми последних матчей номинальные хозяева выиграли. В четырех из пяти последних их поединков было забито больше 1,5 голов.

В двух из четырех последних матчей гости проиграли.

Ставка: Колумбия победит и тотал больше 1,5 голов за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних поединков Колумбии.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25.