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    Руни рассказал, чего не хватает сборной Англии на Евро-2024

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    Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни ответил на вопрос, чего не хватает национальной команде на чемпионате Европы 2024 года.

    Уэйн Руни
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    Уэйн Руни

    «В этой команде есть недостаток опыта и голоса. Когда есть давление, то нужно говорить. Я бы взял Джордана Хендерсона, потому что он может говорить, а Гарри Кейн не сильный оратор», — приводит слова Руни BBC.

    На данный момент сборная Англии единолично возглавляет турнирную таблицу группы C, записав в свой актив четыре очка.

    В заключительном матче группового этапа сборная Англии встретится со Словенией. Встреча состоится 25 июня.

    Напомним, чемпионат Европы 2024 года проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

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