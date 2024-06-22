Руни рассказал, чего не хватает сборной Англии на Евро-2024

Уэйн Руни Фото: globallookpress.com
«В этой команде есть недостаток опыта и голоса. Когда есть давление, то нужно говорить. Я бы взял Джордана Хендерсона, потому что он может говорить, а Гарри Кейн не сильный оратор», — приводит слова Руни BBC.
На данный момент сборная Англии единолично возглавляет турнирную таблицу группы C, записав в свой актив четыре очка.
В заключительном матче группового этапа сборная Англии встретится со Словенией. Встреча состоится 25 июня.
Напомним, чемпионат Европы 2024 года проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.