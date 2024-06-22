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    Грузия — Чехия. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Евро-2024 Грузия — Чехия

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    Сборная Грузии сыграет с Турцией в рамках второго тура группы F. Матч состоится в Гамбурге и начнется в 16:00 по московскому времени. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    Грузия

    Сборная Грузии начала свое участие на Евро-2024 с игры против Турции, которая прошла 18 июня на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу Турции. Единственный гол за Грузию забил Жорж Микаутадзе.

    Грузия пробилась на Евро-2024, впервые в истории добравшись до крупного футбольного турнира. «Крестоносцы» обеспечили себе место на чемпионате, благодаря успешному выступлению в плей-офф Лиги наций, где были обыграны такие соперники, как Люксембург и Греция.

    На групповом этапе Евро-2024 Грузии предстоит сыграть еще два матча. Сегодня состоится игра против Чехии, а через четыре дня грузины будут закрывать групповой этап матчем с Португалией в Гельзенкирхене.

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    Чехия

    В первом туре Евро-2024 сборная Чехии встретилась с Португалией. Матч прошел в напряженной борьбе и завершился со счетом 2:1 в пользу Португалии. Гол за чешскую команду забил Лукаш Провод, отличившись в середине второго тайма. Несмотря на поражение, чешская команда показала хороший уровень игры и боролась до последнего, пропустив обидный второй гол в компенсированное время.

    Сборная Чехии уверенно пробилась на Евро-2024, заняв второе место в своей квалификационной группе. Чехи провели 8 матчей, из которых 4 выиграли и 3 сыграли вничью, проиграв только один. Этот результат позволил им в восьмой раз подряд выйти в финальную часть чемпионата Европы.

    На групповом этапе Евро-2024, помимо матча с Португалией, Чехии предстоит сыграть еще два матча. Сегодня состоится игра против Грузии, а 26 июня подопечные Ивана Гашека встретятся с Турцией в Гамбурге.

    Стоит отметить, что сборные Грузии и Чехии никогда не пересекались между собой ранее.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Грузия — Чехия с коэффициентом 1.87.

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