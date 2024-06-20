Талант из «Лиона» может перебраться в «ПСЖ»

По данным инсайдера Фабрицио Романо,заинтересован в приобретении полузащитника «Лиона»

Чемпион Франции уже отправил в стан «ткачей» официальное предложение о покупке в размере € 15 млн + бонусы, но «Лион» отклонил его, так как хочет выручить за одного из своих ведущих футболистов гораздо больше.

В трансфере Шерки заинтересован лично главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике, которому импонирует игра универсального футболиста.

20-летний Шерки дебютировал за основной состав «Лиона» в 16-летнем возрасте, всего сыграл за клуб в Лиге 116 матчей, забил 6 мячей. На портале Transfermarkt его оценивают в € 25 млн. Контракт хавбека с клубом действует еще сезон.