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    Талант из «Лиона» может перебраться в «ПСЖ»

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    По данным инсайдера Фабрицио Романо, «ПСЖ» заинтересован в приобретении полузащитника «Лиона» Райана Шерки.

    Райан Шерки
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    Райан Шерки

    Чемпион Франции уже отправил в стан «ткачей» официальное предложение о покупке в размере € 15 млн + бонусы, но «Лион» отклонил его, так как хочет выручить за одного из своих ведущих футболистов гораздо больше.

    В трансфере Шерки заинтересован лично главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике, которому импонирует игра универсального футболиста.

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    • 20-летний Шерки дебютировал за основной состав «Лиона» в 16-летнем возрасте, всего сыграл за клуб в Лиге 116 матчей, забил 6 мячей. На портале Transfermarkt его оценивают в € 25 млн. Контракт хавбека с клубом действует еще сезон.

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