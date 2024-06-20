Саутгейт: Нам нужно перейти на другой уровень

Гарет Саутгейт Фото: globallookpress.com
«Очевидно, мы провели матч не так хорошо, как мы надеялись. На данный момент мы недостаточно хорошо используем мяч, нам нужно перейти на другой уровень. Мы должны оказывать давление на команды лучше, чем в этих двух матчах. На данный момент мы просто не движемся так, как хотелось бы», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.
Таким образом, сборная Англии набрала четыре очка и возглавляет группу С. У Дании теперь два балла и третья строчка.
В следующем туре Дания сыграет с Сербией, а Англия сразится со Словенией. Оба матча состоятся22 июня в 22:00 мск.