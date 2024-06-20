Саутгейт: Нам нужно перейти на другой уровень

Главный тренер сборной Англиивысказался о матче Евро-2024 против Дании (1:1).

«Очевидно, мы провели матч не так хорошо, как мы надеялись. На данный момент мы недостаточно хорошо используем мяч, нам нужно перейти на другой уровень. Мы должны оказывать давление на команды лучше, чем в этих двух матчах. На данный момент мы просто не движемся так, как хотелось бы», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Таким образом, сборная Англии набрала четыре очка и возглавляет группу С. У Дании теперь два балла и третья строчка.

В следующем туре Дания сыграет с Сербией, а Англия сразится со Словенией. Оба матча состоятся22 июня в 22:00 мск.