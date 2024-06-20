Хейбьерг: Нам удалось сдержать звездных игроков англичан

Полузащитник сборной Данииподвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Англии (1:1).

«Болельщики были потрясающими, с ними было ощущение, что играешь дома. В Англии много хороших игроков, они привнесли свежую энергию во втором тайме и изменили игру. Нам удалось сдержать звездных игроков англичан, мы хорошо подготовились и были организованы. Каждый, кто вышел на поле, обладал нужной энергией. Это дух команды», — приводит слова Хейбьерга официальный сайт УЕФА.

Таким образом, сборная Англии набрала четыре очка и возглавляет группу С. У Дании теперь два балла и третья строчка.

В следующем туре Дания сыграет с Сербией, а Англия сразится со Словенией. Оба матча состоятся22 июня в 22:00 мск.