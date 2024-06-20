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    Даку ответил на разговоры о его переходе в «Краснодар»

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    Форвард сборной Албании и казанского «Рубина» Мирланд Даку сказал, что пока не рассматривает никаких предложений со стороны «Краснодара» и других клубов.

    Мирлинд Даку
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    Мирлинд Даку

    «Что с будущим? Пишут об интересе "Краснодара". Я попросил своего агента не трогать меня на время чемпионата Европы. Турнир закончится, мы всё решим.

    Хочешь ли остаться в "Рубине"? Посмотрим, у меня есть контракт, мне всё там нравится. Не хочу загадывать, — сказал Даку "Чемпионату".

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    • 26-летний Мирлинд Даку перешел в "Рубин" летом 2023 года. В дебютном сезоне он провел 33 матча, забил 10 мячей, сделал 4 ассиста. На интернет-портале Transfermarkt его оценивают в 1,5 млн. В составе сборной Албании сейчас находится на Евро-2024.

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