Даку ответил на разговоры о его переходе в «Краснодар»

Форвард сборной Албании и казанского «Рубина»сказал, что пока не рассматривает никаких предложений со стороныи других клубов.

«Что с будущим? Пишут об интересе "Краснодара". Я попросил своего агента не трогать меня на время чемпионата Европы. Турнир закончится, мы всё решим.

Хочешь ли остаться в "Рубине"? Посмотрим, у меня есть контракт, мне всё там нравится. Не хочу загадывать, — сказал Даку "Чемпионату".

26-летний Мирлинд Даку перешел в "Рубин" летом 2023 года. В дебютном сезоне он провел 33 матча, забил 10 мячей, сделал 4 ассиста. На интернет-портале Transfermarkt его оценивают в 1,5 млн. В составе сборной Албании сейчас находится на Евро-2024.