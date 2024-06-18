ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Парфенов«Мне не хотелось долго сидеть без дела». Дмитрий Парфенов — о Казахстане, любимых книгах и еврокубках
  • 18:26
    • Кудерметова переиграла Самсонову на турнире в Берлине
  • 18:01
    • Турция — Грузия: стартовые составы команд
    Все новости спорта

    Заболотный покинул ЦСКА

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Трансферы
    ЦСКА объявил об уходе команды нападающего Антона Заболотного в связи с окончанием срока контракта.

    Антон Заболотный
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антон Заболотный

    «С одиннадцати лет я армеец, здесь началась моя футбольная жизнь. Долгое время я мечтал однажды вернуться домой, и это произошло три года назад, чему я был очень счастлив. Для меня большая честь носить красно-синюю футболку. В детстве даже представить себе не мог, что однажды выведу родную команду на поле с капитанской повязкой. Ценю каждый момент, проведенный здесь, помню буквально каждый матч, каждую победу, особенно в Кубке России. Со своей стороны я оставлял все силы на поле и никогда не был равнодушен», — приводит слова Заболотного пресс-служба ЦСКА.

    33-летний Антон Заболотный является воспитанником ЦСКА. Он вернулся в команду летом 2021 года, перейдя из «Сочи».

    Все футбольные трансферы

    В минувшем сезоне Заболотный принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Грузия набрать очки?
  • Турция — Грузия. Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Португалия Роналду одержит победу на старте Евро-2024
  • Португалия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Флорида» остановит «Ойлерз» на своем льду
  • «Флорида» — «Эдмонтон». Прогноз и ставки
  • 2.42
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 18 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Турция — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Португалия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Флорида — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Германия — Венгрия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Словения — Сербия
  • Футбол
  • Послезавтра в 16:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Шотландия — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Хорватия — Албания
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  5.26
  • Экспресс дня 19 июня
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры