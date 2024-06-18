Заболотный покинул ЦСКА

объявил об уходе команды нападающегов связи с окончанием срока контракта.

«С одиннадцати лет я армеец, здесь началась моя футбольная жизнь. Долгое время я мечтал однажды вернуться домой, и это произошло три года назад, чему я был очень счастлив. Для меня большая честь носить красно-синюю футболку. В детстве даже представить себе не мог, что однажды выведу родную команду на поле с капитанской повязкой. Ценю каждый момент, проведенный здесь, помню буквально каждый матч, каждую победу, особенно в Кубке России. Со своей стороны я оставлял все силы на поле и никогда не был равнодушен», — приводит слова Заболотного пресс-служба ЦСКА.

33-летний Антон Заболотный является воспитанником ЦСКА. Он вернулся в команду летом 2021 года, перейдя из «Сочи».

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В минувшем сезоне Заболотный принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами.