Саутгейт: Сборной Англии пришлось пострадать

Главный тренер сборной Англиипрокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Сербией. Напомним, англичане выиграли с минимальным счётом 1:0.

«Сборная Сербии — сильная команда. Нам пришлось немного пострадать, что, я думаю, действительно полезно для нас.

Я был действительно доволен большей частью игры, особенно в первом тайме. Мы хорошо владели мячом. Во втором тайме мы играли не совсем так, как нам нужно, но добиться победы и обеспечить результат, который у нас есть, действительно важно», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

На 13-й минуте матча забил полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, переправив мяч в сетку ворот после подачи нападающего Букайо Саки. Этот гол оказался единственным в матче.