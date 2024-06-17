ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Людмила СамсоноваТитул Самсоновой, новая надежда Великобритании, топовый Де Минор и планы Надаля
  • 23:54
    • Гол Беллингема обеспечил Англии победу над Сербией на Евро-2024
    Все новости спорта

    Саутгейт: Сборной Англии пришлось пострадать

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Сербии Евро-2024
    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Сербией. Напомним, англичане выиграли с минимальным счётом 1:0.

    Гарет Саутгейт
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарет Саутгейт

    «Сборная Сербии — сильная команда. Нам пришлось немного пострадать, что, я думаю, действительно полезно для нас.

    Я был действительно доволен большей частью игры, особенно в первом тайме. Мы хорошо владели мячом. Во втором тайме мы играли не совсем так, как нам нужно, но добиться победы и обеспечить результат, который у нас есть, действительно важно», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

    На 13-й минуте матча забил полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, переправив мяч в сетку ворот после подачи нападающего Букайо Саки. Этот гол оказался единственным в матче.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Французы не станут церемониться
  • Австрия — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Сможет ли Словакия противостоять Бельгии?
  • Бельгия — Словакия. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли Украина начать свой путь на Евро с победы?
  • Румыния — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.92
  • Экспресс дня 17 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Австрия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бельгия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Румыния — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Боржеш
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Турция — Грузия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Португалия — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Дайнава Алитус — Шяуляй
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Нымме Калью — Калев
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры