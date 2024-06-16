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    Польша — Нидерланды. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча группового этапа Евро-2024 Польша — Нидерланды

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    Сборная Нидерландов
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    Сборная Нидерландов
    Сегодня на чемпионате Европы 2024 года в группе D сборная Польши сыграет с Нидерландами. Матч состоится в Гамбурге, начало — в 16:00 по московскому времени. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    Польша

    Сборная Польши квалифицировалась на Евро-2024, заняв третье место в своей отборочной группе. После этого поляки прошли через стадию плей-офф, где сначала одержали уверенную победу над Эстонией со счетом 5:2, а затем обыграли Уэльс в финале, выиграв серию пенальти после ничьей в основное и дополнительное время.

    На чемпионате мира 2022 года сборная Польши дошла до стадии 1/8 финала, где уступила Франции со счетом 1:3. На Евро-2020 поляки не смогли выйти из группы, потерпев поражение от Словакии и Швеции и сыграв вничью со Испанией. Лучший результат сборной Польши на чемпионатах Европы был достигнут в 2016 году, когда команда дошла до четвертьфинала.

    В рамках подготовки к предстоящему турниру сборная Польши провела два товарищеских матча в 2024 году. Подопечные Михала Пробежа одержали победу над Украиной (3:1), а затем одолели Турцию со счетом 2:1, но потеряли Роберта Левандовского из-за травмы, полученной в этом матче.

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    Нидерланды

    Сборная Нидерландов успешно отобралась на Евро-2024, заняв второе место в своей отборочной группе. Основным соперником на пути к турниру была команда Франции, однако, несмотря на поражения в обоих матчах против «трехцветных», голландцы показали характер и качество, одержав четыре победы над Грецией и Ирландией, что обеспечило им место на Евро-2024.

    На чемпионате мира 2022 года, сборная Нидерландов дошла до четвертьфинала, где уступила Аргентине в серии пенальти после ничьей 2:2 в основное и дополнительное время. На чемпионате Европы 2020 года голландцы не смогли преодолеть барьер 1/8 финала, проиграв Чехии со счетом 0:2. Лучший результат команды на чемпионатах Европы — победа на Евро-1988.

    В 2024 году, в рамках подготовки к Евро-2024, сборная Нидерландов провела ряд товарищеских матчей. «Оранжевые» одержали победы над Шотландией, Канадой и Исландией с одинаковым счетом 4:0, но уступили Германии (1:2).

    Личные встречи

    Последний раз команды встречались между собой на групповом этапе Лиги Наций сезона 2022/2023. Матч в Роттердаме завершился вничью (2:2), а в Варшаве сильнее оказались голландцы (2:0).

    Всего в 10-ти последних встречах на счету сборной Нидерландов 7 побед, а еще трижды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Польша — Нидерланды с коэффициентом 1.58.

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