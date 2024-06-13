Гюндоган: Мы не должны недооценивать шотландцев

Полузащитник сборнойподелился мыслями перед 1-м матчем группового этапа Евро-2024 против сборной

«Я ожидаю очень неудобной игры. Знаю многих их футболистов по Премьер-лиге. Это опытная команда. Против них будет неприятно играть. Мы не должны недооценивать шотландцев.

Я уважаю их, но, если мы выложимся на полную, я думаю, у нас будут хорошие шансы на победу в завтрашнем матче», — приводит слова Гюндогана Bayern & Germany.

Напомним, что Германия встретится с Шотландией завтра, 14-го июня в 22:00 мск в рамках матча открытия Евро-2024. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.