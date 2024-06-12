Гринвуд может оказаться в «Ювентусе»

ведёт переговоры с вингером «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, «красные дьяволы» просят за 22-летнего футболиста € 50 млн, однако туринский клуб готов предложить € 30 млн плюс дополнительные бонусы. Также сообщается, что окружение Гринвуда положительно относится к переходу в «Ювентус», но он состоится только при уходе из клуба Федерико Кьезы или Матиаса Соуле, которыми интересуется «Рома».

Минувший сезон Гринвуд провёл в аренде в «Хетафе». Англичанин сыграл 36 матчей, забил 10 мячей и отдал шесть голевых передач.

Гринвуд является воспитанником «Манчестер Юнайтед», прошёл путь от академии до основной команды. Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2025 года.