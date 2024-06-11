ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд БеллингемОт триумфа «Реала» до проклятья Кейна: победители и неудачники клубного сезона 2023/24
  • 17:49
    • Сафиуллин проиграл Берреттини на турнире в Штутгарте
  • 13:14
    • Нагельсман назвал стартовый состав на матч с Шотландией
  • 12:59
    • Стал известен календарь КХЛ сезона-2024/2025
  • 16:49
    • Сафонов заплатил 22 тысячи рублей долга по алиментам, общая задолженность — около 60 млн рублей
  • 16:33
    • Агент Слишковича: Владимир может возглавить клуб, который готовится к квалификации ЛЧ
    Все новости спорта

    Роналду: Сборная Португалии может выиграть Евро-2024

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Португалии Португалия Криштиану Роналду
    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о предстоящем участии на Евро-2024.

    Криштиану Роналду
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду

    «Я твёрдо верю, что эта команда принесёт много радости португальским болельщикам, начиная с этого Евро. И всё же я считаю, что лучшее поколение игроков — это то поколение, которое выигрывает трофеи. Я надеюсь, что эта сборная победит, потому что у нас невероятно талантливая команда.

    Как мы знаем, одного таланта мало для победы. Чтобы выиграть такой крупный турнир, требуется многое. У нас есть всё необходимое, но мы будем двигаться к своей цели шаг за шагом, игра за игрой, не переставая верить в успех. Победа в 2016 году стала исторической как для португальского, так и для мирового футбола. Теперь мы твёрдо стоим на земле, но думаем о высоком, зная, что можем выиграть Евро», — приводит слова Роналду пресс-служба УЕФА.

    Чемпионат Европы 2024-го года стартует 14-го июня и закончится 14-го июля. Португальцы на групповом этапе сыграют против Чехии, Турции и Грузии.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли Португалия с Ирландией?
  • Португалия — Ирландия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Греция не оставит шансов своему сопернику
  • Мальта — Греция. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Закончит ли Украина победой подготовку к Евро-2024?
  • Молдова — Украина. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 11 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Португалия — Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мальта — Греция
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Молдова — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Эйбар — Овьедо
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эквадор — Боливия
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Химнасия Ла-Плата — Барракас Сентраль
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Индепендьенте Авельянеда — Банфилд
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Аргентинос Хуниорс — Сентраль Кордоба
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры