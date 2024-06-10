Прошла жеребьевка Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025

«Зенит» — действующий обладатель Кубка России Фото: globallookpress.com
Результаты жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025.
Группа А: «Динамо», «Спартак», «Крылья Советов», «Динамо» (Махачкала).
Группа В: «Локомотив», «Ростов», «Оренбург», «Химки».
Группа С: «Краснодар», ЦСКА, «Ахмат», «Пари Нижний Новгород».
Группа D: «Зенит», «Рубин», «Факел», «Акрон» (Тольятти).
1-й тур группового этапа Пути РПЛ запланирован на 31 июля.
Клубы, занявшие первые два места в каждой группе, отправятся в верхнюю сетку второй стадии (плей-офф) Фонбет Кубка России, третья команда группы — в нижнюю сетку второй стадии (плей-офф), последняя команда каждой группы закончит участие в турнире.
Действующим обладателем Кубка России является «Зенит».