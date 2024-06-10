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    Все новости спорта

    Прошла жеребьевка Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025

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    Закончилась жеребьевка группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. Всего в турнире стартуют 16 команд РПЛ, которые проведут матчи в два круга между собой.

    «Зенит» — действующий обладатель Кубка России
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    «Зенит» — действующий обладатель Кубка России

    Результаты жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025.

    Группа А: «Динамо», «Спартак», «Крылья Советов», «Динамо» (Махачкала).

    Группа В: «Локомотив», «Ростов», «Оренбург», «Химки».

    Группа С: «Краснодар», ЦСКА, «Ахмат», «Пари Нижний Новгород».

    Группа D: «Зенит», «Рубин», «Факел», «Акрон» (Тольятти).

    1-й тур группового этапа Пути РПЛ запланирован на 31 июля.

    Клубы, занявшие первые два места в каждой группе, отправятся в верхнюю сетку второй стадии (плей-офф) Фонбет Кубка России, третья команда группы — в нижнюю сетку второй стадии (плей-офф), последняя команда каждой группы закончит участие в турнире.

    Действующим обладателем Кубка России является «Зенит».

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