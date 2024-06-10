Куртуа оценил выступления Лунина в «Реале»

Голкипер мадридского «Реала»высказался по поводу выступления своего конкурентав этом сезоне, когда бельгиец восстанавливался после травмы, а также поблагодарил всех за поддержку.

«Это был очень долгий и тяжёлый год, но я очень благодарен за поддержку раздевалки, моим товарищам по команде, медицинскому персоналу, тренерам и болельщикам. Я очень счастлив. Я смог завершить сезон с пятью сухими матчами, это было очень хорошо.

"Однако когда я не играл, то был спокоен. Я думаю, что Андрей Лунин провёл отличный сезон, и мы должны его поблагодарить, я знал, что с ним всё в порядке", — приводит слова Куртуа Sport.es.

Напомним, Тибо Куртуа по решению главного тренера сборной Бельгии не вызван в национальную команду для участия в Евро-2024.