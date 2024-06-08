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    Николич заблокировал трансфер Зукича в ЦСКА

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    Агент Горан Ловре, представляющий интересы футболиста «Войводины» Деяна Зукича, рассказал о срыве трансфера футболиста в ЦСКА.

    Деян Зукич
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    Деян Зукич

    «Могу подтвердить, что у нас действительно было предложение из Бельгии и переговоры были на финальной стадии. Но после с нами связался ЦСКА и переговоры с бельгийским клубом встали на паузу.

    Деян сразу захотел туда перейти, сделка была почти оформлена, ЦСКА предлагал 1,2 миллиона евро "Войводине". Но новый главный тренер московского клуба Марко Николич заблокировал трансфер, сказав, что Деян не прогрессирует. Но это не так, ведь статистика говорит обратное — он провел лучший свой сезон, забив 12 голов и отдал семь голевых передач», — приводит слова агента «Матч ТВ».

    Transfermarkt оценивает стоимость Зукича в 1,8 миллиона евро. В текущем сезоне он провел за «Войводину» 42 матча, забил 12 мячей и сделал семь результативных передач.

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