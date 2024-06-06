ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуРоналду, Левандовский, Де Брейне, Нойер и еще 11 звезд, которые уйдут из сборной после Евро-2024
  • 17:59
    • Свентек вышла в финал «Ролан Гаррос»
  • 16:36
    • «Локомотив» сообщил о продлении контракта с Галактионовым
    Все новости спорта

    Галактионов о Дзюбе: Большой мастер, личность, много помогавший в игровом плане

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив Артём Дзюба
    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о работе с бывшим нападающим команды Артемом Дзюбой.

    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба

    «Уже не в первый раз выскажу, исключительно и на всех уровнях общения слова благодарности ему (Дзюбе) за время, проведенное в команде, в "Локомотиве".

    В наисложнейшей ситуации, в которой клуб оказался полтора года назад, когда многие не верили в нас, команда проявила неимоверное стремление. Сам Артем показал прекраснейшие матчи.

    Артем — большой мастер, личность, много помогавший и много сделавший, как в бытовом, так и игровом плане, — цитирует Галактионова пресс-служба "Локомотива".

  • Виват «Зениту», злой рок «Динамо» и провал «Урала». Итоги сезона РПЛ
  • Провожаем очередной сезон Российской Премьер-лиги
  • 02/06/2024

    • В прошедшем сезоне Дзюба провел 22 матча за "Локомотив" во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи. После окончания сезона 2023/2024 нападающий покинул стан "железнодорожников".

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нидерланды не оставят шансов своему сопернику
  • Нидерланды — Канада. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Пропустит ли Египет первый гол в отборе ЧМ-2026?
  • Египет — Буркина-Фасо. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Кто выиграет Евро-2024: Франция с Мбаппе, Англия с Беллингемом или Украина с Довбиком?
  • Кто выиграет Евро-2024. Прогноз и ставки
  • 4.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 6 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Нидерланды — Канада
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Египет — Буркина-Фасо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.95
  • Прогноз на матч Кто выиграет Евро-2024
  • Футбол
  • 14/06/2024 в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Беларусь — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Германия — Греция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Англия — Исландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Польша — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кот-д'Ивуар — Габон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры