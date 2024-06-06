Галактионов о Дзюбе: Большой мастер, личность, много помогавший в игровом плане

Главный тренервысказался о работе с бывшим нападающим команды

«Уже не в первый раз выскажу, исключительно и на всех уровнях общения слова благодарности ему (Дзюбе) за время, проведенное в команде, в "Локомотиве".

В наисложнейшей ситуации, в которой клуб оказался полтора года назад, когда многие не верили в нас, команда проявила неимоверное стремление. Сам Артем показал прекраснейшие матчи.

Артем — большой мастер, личность, много помогавший и много сделавший, как в бытовом, так и игровом плане, — цитирует Галактионова пресс-служба "Локомотива".

В прошедшем сезоне Дзюба провел 22 матча за "Локомотив" во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи. После окончания сезона 2023/2024 нападающий покинул стан "железнодорожников".