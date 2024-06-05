Лапорта назвал причину увольнения Хави

Президент «Барселоны»прокомментировал увольнениес поста главного тренера.

Ранее сообщалось, что Лапорта был недоволен высказываниями Хави о финансовом состоянии «Барселоны».

Новым главным тренером «Барселоны» стал немец Ханс-Дитер Флик.

«В свое время ситуация заставила нас к продолжению сотрудничества. Хави — легенда, его энтузиазм побудил нас утвердить его на посту главного тренера.

Но с того момента, когда он сделал эти заявления, когда он существенно изменил свои требования, спортивное руководство уже не так верило в то, что есть смысл продолжать совместную работу. У меня возникло ощущение, что команде нужен новый импульс.

Совет директоров имеет право принимать такие решения или изменять их, как это делал и сам Хави.

Я беру ответственность за это решение на себя. Как и за все другие решения, которые принимал вместе со своей командой. Мы также учитывали и мнение спортивного руководства.

Так как у нас был вариант с Фликом, то мы приняли это решение. Мы увидели, что он знает о команду лучше, чем мы думали, и это вселило в нас уверенность», — сказал Лапорта в интервью клубному телеканалу.