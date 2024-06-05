ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николай Писарев«Уехать в "Аталанту" к Гасперини — это было очень смело». Николай Писарев — о Миранчуке, философии Галицкого и предстоящей игре с Беларусью
  • 12:19
    • Анчелотти уговаривает Начо остаться в «Реале»
  • 11:49
    • «Тотенхэм» объявил об уходе Перишича и еще трех игроков
  • 11:39
    • «Реал» представил домашнюю форму на новый сезон
  • 11:30
    • Лапорта назвал причину увольнения Хави
  • 11:13
    • Карпину в новом контракте с РФС запретят совмещать посты в сборной и зарубежном клубе
    Все новости спорта

    Лапорта назвал причину увольнения Хави

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании
    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал увольнение Хави с поста главного тренера.

    Жоан Лапорта
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жоан Лапорта

    Ранее сообщалось, что Лапорта был недоволен высказываниями Хави о финансовом состоянии «Барселоны».

    Новым главным тренером «Барселоны» стал немец Ханс-Дитер Флик.

    «В свое время ситуация заставила нас к продолжению сотрудничества. Хави — легенда, его энтузиазм побудил нас утвердить его на посту главного тренера.

    Но с того момента, когда он сделал эти заявления, когда он существенно изменил свои требования, спортивное руководство уже не так верило в то, что есть смысл продолжать совместную работу. У меня возникло ощущение, что команде нужен новый импульс.

  • Уход Хави — очередной пример того, насколько плохо «Барса» обращается со своими легендами
  • Печальный урок для легендарного игрока, пострадавшего от клуба, который он так любит
  • 24/05/2024

    • Совет директоров имеет право принимать такие решения или изменять их, как это делал и сам Хави.

    Я беру ответственность за это решение на себя. Как и за все другие решения, которые принимал вместе со своей командой. Мы также учитывали и мнение спортивного руководства.

    Так как у нас был вариант с Фликом, то мы приняли это решение. Мы увидели, что он знает о команду лучше, чем мы думали, и это вселило в нас уверенность», — сказал Лапорта в интервью клубному телеканалу.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Бельгия легко добьется победы
  • Бельгия — Черногория. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Кто выиграет скандинавскую дуэль?
  • Дания — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Франция не станет громить Люксембург
  • Франция — Люксембург. Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.57
  • Экспресс дня 5 июня
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бельгия — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Дания — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Франция — Люксембург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Испания — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Нидерланды — Канада
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сингапур — Южная Корея
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Бангладеш — Австралия
  • Футбол
  • Завтра в 13:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Паолини — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры