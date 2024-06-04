Писарев: Личка показывает веселый футбол, но «Динамо» пока не чемпионская команда

Экс-наставник «Химок» и «Краснодара-2»в эксклюзивном интервью Livesport.ru высказался о работе главного тренера

«Личка показывает веселый футбол. Сначала он в "Оренбурге" в него играл, теперь в "Динамо". Шварц мне импонирует больше, он ставил футбол, который я понимаю. А футбол Лички я не понимаю. "Динамо" пока несбалансированно и не держит игру в руках. Это пока не чемпионская команда, конечно. И давайте также не забывать о количестве пропущенных мячей — их у "Динамо" 39!

Если бы команда Лички заняла первое место в турнирной таблице — это был бы худший в истории РПЛ победитель — и по очкам (56), и по пропущенным», — сказал Писарев.

Полностью интервью Николая Писарева можете прочитать по этой ссылке.