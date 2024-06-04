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    Газзаев раскритиковал ЦСКА после увольнения Федотова

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    Известный тренер Валерий Газзаев высказался об увольнении Владимира Федотова с поста главного тренера ЦСКА.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    ЦСКА сообщил об увольнении Федотова в понедельник, 3 июня. На следующий день «армейцы» объявили, что новым главным тренером команды станет серб Марко Николич.

    «Уход Федотова стал неожиданным для всех. Он работал достаточно успешно, особенно в прошлом году, когда команда стала обладателем Кубка и завоевала серебряные медали.

    Думаю, что ему надо было продолжить работу в следующем сезоне и потом принимать решение», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

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