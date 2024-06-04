Газзаев раскритиковал ЦСКА после увольнения Федотова

Известный тренервысказался об увольнениис поста главного тренера

ЦСКА сообщил об увольнении Федотова в понедельник, 3 июня. На следующий день «армейцы» объявили, что новым главным тренером команды станет серб Марко Николич.

«Уход Федотова стал неожиданным для всех. Он работал достаточно успешно, особенно в прошлом году, когда команда стала обладателем Кубка и завоевала серебряные медали.

Думаю, что ему надо было продолжить работу в следующем сезоне и потом принимать решение», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

В сезоне-2023/2024 ЦСКА под руководством Федотова занял шестое место в российской Премьер-лиге.