Личка: У «Зенита» самый сильный состав в РПЛ

Главный тренер «Динамо»заявил, что «Зенит» обладает самым сильным составом в РПЛ.

«Динамо» лидировало в чемпионате России перед заключительным туром, но 25 мая проиграло в гостях «Краснодару» со счетом 0:1 и финишировало на третьем месте. Чемпионом России шестой раз подряд стал петербургский «Зенит».

«Понятно, что у "Зенита" очень качественный подбор игроков. Они последние пять лет побеждают всех. В нашей лиге у них самый сильный состав, а за ними идут остальные команды. Это то качество, к которому нужно стремиться. Но у "Зенита" два равных состава, которые абсолютно одинаково сильны», — сказал Личка «Матч ТВ».