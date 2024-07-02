2 июля в третьем туре группового раунда чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Боливия и Панама. Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Боливия — Панама, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Боливия

Турнирное положение: Боливия по итогам двух туров группового этапа Кубка Америки занимает последнее, четвертое место, не набрав ни одного балла.

Команда сохраняет лишь теоретические шансы на плей-офф, ведь в случае победы после третьего тура минимум два ее конкурента наберут три очка, но при этом у них куда более лучшая разница мячей.

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Последние матчи: во втором туре Кубка Америки сборная в своей последней игре потерпела поражение от Уругвая (0:5).

Эта неудача стала пятой кряду в поединках, которые пришлись на товарищеские встречи и нынешний турнир, что по сути и стоило коллективу шансов на четвертьфинал.

Прогнозы и ставки на Кубок Америки

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних восьми поединках — официальных и контрольных — Боливия проиграла семь раз при одной победе.

Такие результаты говорят об ужасной форме сборной, которая, пожалуй, является аутсайдером игры, так что ее исход по сути предрешен.

Пока что на Кубке Америки команда не забивала.

Панама

Турнирное положение: Панама по итогам двух туров Кубка Америки занимает третье место в группе с тремя очками.

Команда на три очка отстает от первого Уругвая, а также проигрывает вторым США по разнице мячей, поэтому выйдет в плей-офф, если наберет больше баллов, чем конкурент в параллельной игре, или победит с необходимой разницей мячей.

Последние матчи: во втором туре Кубка Америки сборная в своей последней игре обыграла Соединенные Штаты (2:1).

Этот успех прервала мини-серию поражений коллектива в поединках, один из которых был товарищеским, а другой -официальным в первом туре Кубка Америки.

Не сыграют: травмированных игроков нет, дисквалифицирован — Адальберто Карраскилья.

Состояние команды: в последних пяти матчах, которые пришлись на Кубок Америки и одну товарищескую встречу, Панама трижды выиграла при двух поражениях.

Такие результаты говорят о неплохой форме сборной, которая позволила ей сохранить шансы на четвертьфинал турнира, хотя здесь не все в ее руках.

Три голы команды на Кубке Америки забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Боливии забивали больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей Боливии только одна команда забивала

в трех из четырех последних матчей Панамы забивали обе команды.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Панама — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.63. Ничья — в 4.00, победа Боливии — в 5.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 2.00 и 1.82.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей номинальных гостей забивали обе команды. Так было в их обоих поединках на Кубке Америки.

И хотя в трех последних играх Боливия не забивала, фактор фаворита, который часто позволяет своим соперникам забить, здесь обещает стать решающим.

Ставка: обе команды забьют за 1.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей номинальных хозяев.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00.