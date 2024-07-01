В очередном экспресс рассмотрим матчи плей-офф Евро-2024, а также чемпионата Египта. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Франция — Бельгия

Футбол. Евро-2024. 1/8 финала

Франция до старта Евро-2024 считалась одним из главных фаворитов турнира. Однако команда не лучшим образом провела групповой этап. В трех встречах было набрано лишь пять очков.

Главная проблема трехцветных — состояние Килиана Мбаппе. Форварду сломали нос в матче с Австрией. Травма явно мешает нападающему реализовывать свой потенциал на все сто процентов.

Бельгия на групповом этапе также не впечатлила. Команда начала Евро с поражения от Словакии (0:1). Но затем смогла исправить ситуацию.

В трех играх Бельгия набрала 4 очка. В предстоящей встрече фаворитом является Франция. Однако бельгийцев не стоит недооценивать. Возможно, наконец-то забьет Ромелу Лукаку. Пока все его голы на Евро были отменены.

Ставка: Проход Франции за 1.42.

Португалия — Словения

Футбол. Евро-2024. 1/8 финала

Португальцы быстро обеспечили себе путевку в плей-офф. Однако матч с Грузией команда провалила. Никто не ожидал, что Хвича и К завоюют три очка.

На групповом этапе Португалия победила Чехию и Турцию. А вот с грузинами, которые вышли на поле с запредельной мотивацией, команда не справилась. Пока ни одного гола не забил Криштиану Роналду. Удастся ли ветерану поразить ворота соперника в 1/8 финала?

Прогнозы и ставки на футбол

Словения на групповом этапе выглядела очень дисциплинированно. Команда доказала, что может создать трудности любому сопернику. Словенцы даже смогли не проиграть Англии.

Португальцы будут играть первым номером. Но Словения очень хороша в обороне. Если фаворит и выиграет, то, скорее всего, с минимальным счетом.

Ставка: Победа Словении с форой (+1.5) за 1.75.

«Аль-Масри» — «Эль-Гуна»

Футбол. Чемпионат Египта

«Аль-Масри» хорошо проводит нынешний сезон. Клуб претендует на медали. По итогам 27 матчей команда находится на 3-м месте, набрав 45 очков.

Отставание от идущего вторым «Аль-Ахли» составляет три балла. В предстоящей встрече хозяева должны выиграть. Букмекеры уверены в победе «Аль-Масри».

«Эль-Гуна» находится в нижней части таблицы. Клуб набрал 31 очко в 28 турах. У команды 7 побед, 10 ничьих и 11 поражений.

В последних десяти матчах «Эль-Гуна» ни разу не победила. Команда находится в ужасной форме и демонстрирует плохие результаты. В последних четырех поединках чемпионата Египта зафиксированы три поражения.

Ставка: Победа «Аль-Масри» за 1.60.

Общий коэффициент — 3.97.