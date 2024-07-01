Франция — Бельгия
Футбол. Евро-2024. 1/8 финала
Франция до старта Евро-2024 считалась одним из главных фаворитов турнира. Однако команда не лучшим образом провела групповой этап. В трех встречах было набрано лишь пять очков.
Главная проблема трехцветных — состояние Килиана Мбаппе. Форварду сломали нос в матче с Австрией. Травма явно мешает нападающему реализовывать свой потенциал на все сто процентов.
Бельгия на групповом этапе также не впечатлила. Команда начала Евро с поражения от Словакии (0:1). Но затем смогла исправить ситуацию.
В трех играх Бельгия набрала 4 очка. В предстоящей встрече фаворитом является Франция. Однако бельгийцев не стоит недооценивать. Возможно, наконец-то забьет Ромелу Лукаку. Пока все его голы на Евро были отменены.
Ставка: Проход Франции за 1.42.
Португалия — Словения
Футбол. Евро-2024. 1/8 финала
Португальцы быстро обеспечили себе путевку в плей-офф. Однако матч с Грузией команда провалила. Никто не ожидал, что Хвича и К завоюют три очка.
На групповом этапе Португалия победила Чехию и Турцию. А вот с грузинами, которые вышли на поле с запредельной мотивацией, команда не справилась. Пока ни одного гола не забил Криштиану Роналду. Удастся ли ветерану поразить ворота соперника в 1/8 финала?
Словения на групповом этапе выглядела очень дисциплинированно. Команда доказала, что может создать трудности любому сопернику. Словенцы даже смогли не проиграть Англии.
Португальцы будут играть первым номером. Но Словения очень хороша в обороне. Если фаворит и выиграет, то, скорее всего, с минимальным счетом.
Ставка: Победа Словении с форой (+1.5) за 1.75.
«Аль-Масри» — «Эль-Гуна»
Футбол. Чемпионат Египта
«Аль-Масри» хорошо проводит нынешний сезон. Клуб претендует на медали. По итогам 27 матчей команда находится на 3-м месте, набрав 45 очков.
Отставание от идущего вторым «Аль-Ахли» составляет три балла. В предстоящей встрече хозяева должны выиграть. Букмекеры уверены в победе «Аль-Масри».
«Эль-Гуна» находится в нижней части таблицы. Клуб набрал 31 очко в 28 турах. У команды 7 побед, 10 ничьих и 11 поражений.
В последних десяти матчах «Эль-Гуна» ни разу не победила. Команда находится в ужасной форме и демонстрирует плохие результаты. В последних четырех поединках чемпионата Египта зафиксированы три поражения.
Ставка: Победа «Аль-Масри» за 1.60.
Общий коэффициент — 3.97.