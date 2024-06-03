Бубнов: «Балтика» по игре не должна была напрямую вылетать в Первую лигу

Футбольный экспертвысказался о финале Кубка России. Санкт-петербургскийодержал победу над калининградской(2:1).

«Перед финалом многие говорили, что "Зенит" явный фаворит: чемпион против команды из Первой лиги. Но я бы здесь не согласился.

Мы знаем, как "Зенит" стал чемпионом — только в последнем туре, а мог бы и не стать. Да и "Балтика" по игре не должна была напрямую вылетать. Поэтому однозначно можно было только сказать, что команду Семака ожидает тяжёлая игра», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Зенит», одержав победу в Суперфинале Кубка, выиграл все российские трофеи в сезоне-2023/2024.