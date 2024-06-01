«Акрон» — «Урал»: счет матча 1:2, обзор голов

обыграл(2:1), но не смог сохранить прописку в российской Премьер-лиге.

Первый гол забили тольяттинцы на 47-й минуте. Нападающий «Акрона» Андрес Понсе получил мяч от партнера по команде и с ходу попал точно в правый угол ворот — 1:1.

«Урал» сумел сравнять счет на 74-й минуте благодаря голу защитника команды Силвие Бегича. Игрок обороны выпрыгнул выше остальных в штрафной соперника и головой поразил ворота — 1:1.

Спустя всего 5 минут Силвие Бегич сделал дубль и вывел свою команду вперед. Защитник подобрал мяч у ворот «Акрона», обыграл одного соперника и забил гол.

Футбол. Россия. Стыковые матчи РПЛ/ФНЛ Акрон — Урал 1:2 Голы: 1:0 Андрес Понсе (47'), 1:1 Силвие Бегич (74'), 1:2 Силвие Бегич (79') Предупреждения: Руслан Барт (56'), (60'), Антон Килин (67'), Andjelkovic N. (70'), Максим Палиенко (87'), (90+6')

По сумме 2-х встреч «Акрон» (3:2) одолел «Урал» и пробился в российскую Премьер-лигу. «Урал» проведет следующий сезон в Первой лиге.