Агент: Я думаю, что эра Ди Лоренцо в «Наполи» завершилась

Агентвысказался о будущем футболиста в

«Это не имеет никакого отношения к тактике или тренеру. Это решения, принимаемые независимо от футбола, потому что есть много тенденций и ситуаций, которые заставляют его размышлять определенным образом.

Я рад, что Конте приходит в "Наполи", для каждого игрока было бы честью работать с ним, но тренер не имеет никакого отношения к решению Джованни.

Я думаю, что эра Джованни в "Наполи" завершилась, и он думает так же. Наши отношения с клубом остаются хорошими, но моя работа заключается в том, чтобы делать то, что делает игроков счастливыми», — приводит слова агента Football Italia.