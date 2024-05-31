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    «Боруссия» Д опубликовала заявку на финал Лиги чемпионов

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    Стал известен расширенный состав дортмундской «Боруссии» на финальный матч Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

    Марко Ройс — полузащитник «Боруссии» Д
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    Марко Ройс — полузащитник «Боруссии» Д

    Заявка «Боруссии» Д на финал Лиги чемпионов:

    Вратари: Грегор Кобель, Марцель Лотка, Александер Майер-Шаде.

    Защитники: Нико Шлоттербек, Матс Хуммельс, Мариус Вольф, Ян Матсен, Никлас Зюле, Юлиан Рюэрсон.

    Полузащитники: Салих Озджан, Феликс Нмеча, Марко Ройс, Юлиан Брандт, Марсель Забитцер, Эмре Джан, Кьелль-Арик Ветьен.

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    Напомним, что финал Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реалом» состоится завтра, 1-го июня в 22:00 мск. Матч состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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