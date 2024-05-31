«Боруссия» Д опубликовала заявку на финал Лиги чемпионов

Стал известен расширенный состав дортмундскойна финальный матч Лиги чемпионов против мадридского

Заявка «Боруссии» Д на финал Лиги чемпионов:

Вратари: Грегор Кобель, Марцель Лотка, Александер Майер-Шаде.

Защитники: Нико Шлоттербек, Матс Хуммельс, Мариус Вольф, Ян Матсен, Никлас Зюле, Юлиан Рюэрсон.

Полузащитники: Салих Озджан, Феликс Нмеча, Марко Ройс, Юлиан Брандт, Марсель Забитцер, Эмре Джан, Кьелль-Арик Ветьен.

Нападающие: Себастьен Аллер, Джейдон Санчо, Никлас Фюллькруг, Юссуфа Мукоко, Дониэлл Мален, Карим Адейеми, Джейми Байно-Гиттенс.

Напомним, что финал Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реалом» состоится завтра, 1-го июня в 22:00 мск. Матч состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.