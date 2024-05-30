Гринвуд может перейти в «Атлетико»

Мэйсон Гринвуд Фото: globallookpress.com
Этот сезон 22-летний игрок провел на правах аренды в испанском «Хетафе», сыграл 36 матчей, забил 10 мячей, сделал 6 ассистов.
Гринвуду понравилось играть в Испании и жить в Мадриде, поэтому переезд туда он будет рассматривать в первую очередь. «Хетафе» также заинтересован в Гринвуде, но вряд ли потянет сумму трансфера, а «МЮ» больше не намерен отпускать нападающего в аренду.
«Матрасники» рассматривают Гринвуда в качестве замены Мемфису Депаю, который летом уходит из команды.