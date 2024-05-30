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    Гринвуд может перейти в «Атлетико»

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    Форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд летом может оказаться в мадридском «Атлетико», сообщает журналист Грэм Бейли.

    Мэйсон Гринвуд
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    Мэйсон Гринвуд

    Этот сезон 22-летний игрок провел на правах аренды в испанском «Хетафе», сыграл 36 матчей, забил 10 мячей, сделал 6 ассистов.

    Гринвуду понравилось играть в Испании и жить в Мадриде, поэтому переезд туда он будет рассматривать в первую очередь. «Хетафе» также заинтересован в Гринвуде, но вряд ли потянет сумму трансфера, а «МЮ» больше не намерен отпускать нападающего в аренду.

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