Беленов: Приятно, что мы сотворили новую историю для Воронежа

Вратарьвысказался о том, что его команде удалось сохранить прописку в элите российского футбола.

«Эмоции были только первые десять минут после того, как закончили матч. Потом пришли в раздевалку, поздравили друг друга. Сейчас нужно хорошо отдохнуть, чтобы подготовиться к следующему сезону.

Было тяжело — у "Ахмата" хорошая линия атаки. Но мы давили, имели больше моментов, все видели, какая была самоотдача. Многие ложились под мяч, сводило ноги. Все бились за результат и за Воронеж в целом. Приятно, что мы остались РПЛ и сотворили новую историю для Воронежа, в которой я тоже поучаствовал», — приводит слова Беленова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что в итоге «Факел» занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.