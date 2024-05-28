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    Трансляции Евро-2024 в России будут вести «Матч ТВ» и Okko

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    Вести трансляции чемпионат Европы по футболу 2024 в Германии на территории Российской Федерации будут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko, сообщает «Матч ТВ».

    Евро-2024
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    Евро-2024

    Это первый случай, когда два прямых конкурента Okko и «Матч ТВ», показывающих спортивные соревнования, объединят свои усилия и станут сотрудничать.

    Чемпионат Европы 2024 года с участием 24 сильнейших сборных пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. О расписании трансляций и формате показа турнира будет сообщено дополнительно на сайтах «Матч ТВ» и Okko.

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    • «Прежде всего очень рада, что мы можем порадовать зрителей канала "Матч ТВ" и показать событие такого масштаба, как чемпионат Европы по футболу. Это потребовало наших больших усилий, но, это того стоило, потому что болельщики по всей России получат удовольствие от футбольного праздника.

    За развитием ситуации по показу чемпионата Европы наблюдал весь рынок. Я очень благодарна коллегам, что несмотря на всю сложность переговоров, благодаря конструктивной позиции всех участников сделки нам удалось выйти на финишную прямую.

    Уверена, что такой большой и сложный кейс станет началом масштабных проектов, которые планируем в дальнейшем запускать вместе с Okko», — сообщила заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа» Тина Канделаки.

    Календарь и таблица Евро-2024

    «Впервые чемпионат Европы по футболу можно будет посмотреть и на стриминговой платформе, и на телеканале одновременно. Беспрецедентное партнёрство Okko и "Матч ТВ" — знаковый момент для истории спортивных трансляций.

    На рынке медиаправ сейчас существует ряд ограничений со стороны зарубежных правообладателей, но в этом году российские зрители смогут посмотреть чемпионат Европы по футболу. Сегодня мы с уверенностью говорим, что любые сложности можно уладить, если у сторон есть общая глобальная цель.

    Мы стремимся радовать болельщиков, задавая всё новые стандарты спортивных трансляций и предлагая лучший контент. То, что в России можно будет смотреть Евро-2024 на всех удобных платформах, — отличная новость для самой широкой зрительской аудитории», — заявил генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko Сергей Шишкин.

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