«Милан» согласовал контракт с португальским тренером

Известный журналист Фабрицио Романо подтвердил информацию о том, что новым главным тренеромстанет

Контракт Фонсеки с «Миланом» будет рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон.

Португальский специалист будет зарабатывать в итальянском клубе 2,5 миллиона евро в год.

Фонсека, который в минувшем сезоне возглавлял французский «Лилль», заменит на этом посту Стефано Пиоли.

У Фонсеки уже есть опыт работы в Италии. С 2018 по 2021 год он возглавлял «Рому».

Ранее сообщалось, что в список претендентов на пост главного тренера «Милана» входили Юлен Лопетеги, Тиаго Мотта Сержиу Консейсау, Роберто Де Зерби, Марк ван Боммел и Антонио Конте.