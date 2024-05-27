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    • «Милан» согласовал контракт с португальским тренером
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    «Милан» согласовал контракт с португальским тренером

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    Известный журналист Фабрицио Романо подтвердил информацию о том, что новым главным тренером «Милана» станет Паулу Фонсека.

    Паулу Фонсека
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    Паулу Фонсека

    Контракт Фонсеки с «Миланом» будет рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон.

    Португальский специалист будет зарабатывать в итальянском клубе 2,5 миллиона евро в год.

    Фонсека, который в минувшем сезоне возглавлял французский «Лилль», заменит на этом посту Стефано Пиоли.

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    • У Фонсеки уже есть опыт работы в Италии. С 2018 по 2021 год он возглавлял «Рому».

    Ранее сообщалось, что в список претендентов на пост главного тренера «Милана» входили Юлен Лопетеги, Тиаго Мотта Сержиу Консейсау, Роберто Де Зерби, Марк ван Боммел и Антонио Конте.

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