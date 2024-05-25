«Химки» переиграли «Черноморец» и выиграли Первую лигу

Андрей Талалаев («Химки») Фото: globallookpress.com
На гол Артема Воропаева хозяева ответили точными ударами Александра Руденко и Тимура Касимова.
Футбол. Россия. ФНЛ
Химки — Черноморец 2:1
Голы: 0:1 Артём Воропаев (7'), 1:1 Александр Руденко (пенальти) (49'), 2:1 Kasimov T. (77') Химки: Игорь Обухов, Петар Голубович, Данил Степанов, Сергей Терехов, Равиль Нетфуллин, Роман Юзепчук, Аршак Корян, Александр Руденко, Илья Садыгов, Varatynov S., Volkov Z. Черноморец: Даниил Фролкин, Арсен Адамов, Анри Чичинадзе, Олег Красильниченко, Владислав Пучков, Артём Воропаев, Иван Енин, Никита Мельников, Даниил Фомин, Никита Никифоров, Magomedov Z. Предупреждения: Артём Воропаев (22'), Петар Голубович (63'), Илья Родионов (82'), Ozdoev R. (90+4')
В параллельной игре махачкалинское «Динамо» на выезде уступило «Алании» с результатом 0:2.
Авторами забитых мячей в этой игре стали Батраз Гурциев и Тарас Гаглоев.
Футбол. Россия. ФНЛ
Алания — Динамо-Махачкала 2:0
Голы: 1:0 Gurtsiev B. (84'), 2:0 Gagloev T. (87') Алания: Георгий Натабашвили, Алан Багаев, Хетаг Кочиев, Давид Шавлохов, Руслан Дауров, Алан Хабалов, Ибрагим Цаллагов, Алан Цараев, Николай Гиоргобиани, Батраз Хадарцев, Ислам Машуков Динамо-Махачкала: Тимур Магомедов, Сослан Кагермазов, Максим Храмцов, Александр Сандрачук, Нардин Мулахусейнович, Зелимхан Юсупов, Абакар Гаджиев, Никита Глушков, Антон Крачковский, Касинтура, Alibekov M. Предупреждения: Алан Багаев (9'), Абакар Гаджиев (58'), Батраз Хадарцев (61'), Темиркан Сундуков (69'), Gurtsiev B. (84'), Антон Крачковский (89')
«Химки» набрали 66 очков и финишировали на первом месте в турнирной таблице. У «Динамо» осталось 61 очко и вторая позиция. Обе команды вышли в РПЛ. «Алания» набрала 49 баллов и оказалась на восьмой строчке, а «Черноморец» с 35 пунктами — на 15-й строчке.