ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль Надаль«Ролан Гаррос»-2024: дилемма Надаля, загадка Медведева, мечта Рублева, несправедливый статус Алькараса и грунтовая королева
  • 15:37
    • «Балтика» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 30 тура РПЛ
  • 15:32
    • Тюкавин выйдет в стартовом составе «Динамо» на матч РПЛ с «Краснодаром»
  • 15:26
    • «Зенит» и «Ростов» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ
  • 14:58
    • «Химки» переиграли «Черноморец» и выиграли Первую лигу
  • 14:28
    • Источник: Компани подпишет контракт с «Баварией» до лета 2027 года
    Все новости спорта

    «Химки» переиграли «Черноморец» и выиграли Первую лигу

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Черноморец Химки Алания Динамо-Махачкала
    В матче последнего, 34-го тура Первой лиги «Химки» в родных стенах в волевом стиле переиграли «Черноморец» со счетом 2:1.

    Андрей Талалаев («Химки»)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Талалаев («Химки»)

    На гол Артема Воропаева хозяева ответили точными ударами Александра Руденко и Тимура Касимова.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Химки — Черноморец 2:1
    Голы: 0:1 Артём Воропаев (7'), 1:1 Александр Руденко (пенальти) (49'), 2:1 Kasimov T. (77') Химки: Игорь Обухов, Петар Голубович, Данил Степанов, Сергей Терехов, Равиль Нетфуллин, Роман Юзепчук, Аршак Корян, Александр Руденко, Илья Садыгов, Varatynov S., Volkov Z. Черноморец: Даниил Фролкин, Арсен Адамов, Анри Чичинадзе, Олег Красильниченко, Владислав Пучков, Артём Воропаев, Иван Енин, Никита Мельников, Даниил Фомин, Никита Никифоров, Magomedov Z. Предупреждения: Артём Воропаев (22'), Петар Голубович (63'), Илья Родионов (82'), Ozdoev R. (90+4')

    Календарь и таблица ФНЛ

    В параллельной игре махачкалинское «Динамо» на выезде уступило «Алании» с результатом 0:2.

    Авторами забитых мячей в этой игре стали Батраз Гурциев и Тарас Гаглоев.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Алания — Динамо-Махачкала 2:0
    Голы: 1:0 Gurtsiev B. (84'), 2:0 Gagloev T. (87') Алания: Георгий Натабашвили, Алан Багаев, Хетаг Кочиев, Давид Шавлохов, Руслан Дауров, Алан Хабалов, Ибрагим Цаллагов, Алан Цараев, Николай Гиоргобиани, Батраз Хадарцев, Ислам Машуков Динамо-Махачкала: Тимур Магомедов, Сослан Кагермазов, Максим Храмцов, Александр Сандрачук, Нардин Мулахусейнович, Зелимхан Юсупов, Абакар Гаджиев, Никита Глушков, Антон Крачковский, Касинтура, Alibekov M. Предупреждения: Алан Багаев (9'), Абакар Гаджиев (58'), Батраз Хадарцев (61'), Темиркан Сундуков (69'), Gurtsiev B. (84'), Антон Крачковский (89')

    Прогнозы на ФНЛ

    «Химки» набрали 66 очков и финишировали на первом месте в турнирной таблице. У «Динамо» осталось 61 очко и вторая позиция. Обе команды вышли в РПЛ. «Алания» набрала 49 баллов и оказалась на восьмой строчке, а «Черноморец» с 35 пунктами — на 15-й строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо» не отдаст чемпионский титул
  • «Краснодар» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Зенит» и «Ростов» порадуют ярким футболом
  • «Зенит» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Команда Гвардиолы сметет земляков
  • «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 25 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Канада — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:20
    •  2.96
  • Прогноз на матч Кайзерслаутерн — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Лион — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Реал — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры