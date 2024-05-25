Губерниев считает, что «Зенит» справедливо стал чемпионом России

Комментаторвысказался о том, чтошестой раз кряду выиграл чемпионат России.

«Закономерно и справедливо — "Зенит" — чемпион!!! Играл лучше ВЕСЬ чемпионат и заслужил победу!!! Поздравляю команду и болельщиков!!! А "Краснодар" и особенно "Динамо" — увы и ах», — написал Губерниев в соцсетях.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ.

Календарь и таблица РПЛ

Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. Третье место заняло московское «Динамо», в активе которого также 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.