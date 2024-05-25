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    Губерниев считает, что «Зенит» справедливо стал чемпионом России

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    Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что «Зенит» шестой раз кряду выиграл чемпионат России.

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    «Закономерно и справедливо — "Зенит" — чемпион!!! Играл лучше ВЕСЬ чемпионат и заслужил победу!!! Поздравляю команду и болельщиков!!! А "Краснодар" и особенно "Динамо" — увы и ах», — написал Губерниев в соцсетях.

    После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. Третье место заняло московское «Динамо», в активе которого также 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

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