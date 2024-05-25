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    «Альмерия» разгромила «Кадис», «Райо Вальекано» уступил «Атлетику»

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    В 38-м туре испанской Примеры состоялись два матча.

    Нико Уильямс
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    Нико Уильямс

    «Альмерия» у себя дома не оставила никаких шансов «Кадису», разгромив его со счетом 6:1.

    Дублем у победителей отметились Луис Суарес и Серхио Аррибас, также забил Гонсало Мелеро, еще один мяч влетел в результате автогола Хосеба Сальдуа.

    У гостей единственный мяч на счету Брайана Окампо.

    Футбол. Испания. Примера
    Альмерия — Кадис 6:1
    Голы: 0:1 Брайан Окампо (30'), 1:1 Гонсало Мелеро (48'), 2:1 Серхио Аррибас (51'), 3:1 Хосеба Сальдуа (автогол) (57'), 4:1 Луис Суарес (65'), 5:1 Луис Суарес (71'), 6:1 Серхио Аррибас (86') Альмерия: Фернандо Мартинес, Чуми, Бруну Алберту Ланга, Эдгар Гонсалес (Гонсало Мелеро, 46'), Лукас Робертоне, Хонатан Виера (Лука Ромеро, 84'), Лео Баптистау (Серхио Аррибас, 46'), Адриан Эмбарба, Луис Суарес (Ибраима Коне, 75'), Marc Pubill, Aleksandar Radovanovic (Paco Sanz, 67') Кадис: Давид Хиль, Лукас Пирес, Хавьер Эрнандес, Фали Хименес, Хосеба Сальдуа (Isaac Iza, 87'), Роберт Наварро (Borja Vazquez, 87'), Алекс Фернандес (Хуанми, 64'), Рубен Алькарас, Гонсало Эскаланте (Диади Самассеку, 64'), Рохер Марти, Брайан Окампо (Рубен Собрино, 70') Предупреждения: Хавьер Эрнандес (13'), Луис Суарес (21'), Адриан Эмбарба (78'), Фали Хименес (78')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В параллельной встрече «Райо Вальекано» на своем поле уступило «Атлетику» из Бильбао — 0:1.

    Гол у гостей забил на 67-й минуте Нико Уильямс.

    Футбол. Испания. Примера
    Райо Вальекано — Атлетик 0:1
    Гол: 0:1 Нико Уильямс (67') Райо Вальекано: Дани Карденас, Аридане Эрнандес, Флорьян Лежён, Пеп Чаварриа, Унаи Лопес (Кике Перес, 78'), Пате Сисс (Мигель Крешпу да Силва, 74'), Альваро Гарсия, Хорхе де Фрутос (Бебе, 78'), Оскар Трехо (Иси Паласон, 68'), Радамель Фалькао (Рауль Де Томас, 68'), Andrei Rațiu Атлетик: Унай Симон (Хулен Агирресабала, 62'), Юри Берчиче (Иманол Гарсия де Альбенис, 59'), Айтор Паредес, Йерай Альварес (Даниэль Вивиан, 46'), Иньиго Лекуэ, Иньиго Руис де Галарета, Дани Гарсия, Асьер Вильялибре (Рауль Гарсия, 46'), Нико Уильямс, Алехандро Беренгер, Mikel Jauregizar (Unai Gomez, 46') Предупреждения: Иньиго Руис де Галарета (44'), Мигель Крешпу да Силва (84')
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