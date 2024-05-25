«Альмерия» разгромила «Кадис», «Райо Вальекано» уступил «Атлетику»

В 38-м туре испанской Примеры состоялись два матча.

«Альмерия» у себя дома не оставила никаких шансов «Кадису», разгромив его со счетом 6:1.

Дублем у победителей отметились Луис Суарес и Серхио Аррибас, также забил Гонсало Мелеро, еще один мяч влетел в результате автогола Хосеба Сальдуа.

У гостей единственный мяч на счету Брайана Окампо.

Футбол. Испания. Примера Альмерия — Кадис 6:1 Голы: 0:1 Брайан Окампо (30'), 1:1 Гонсало Мелеро (48'), 2:1 Серхио Аррибас (51'), 3:1 Хосеба Сальдуа (автогол) (57'), 4:1 Луис Суарес (65'), 5:1 Луис Суарес (71'), 6:1 Серхио Аррибас (86') Альмерия: Фернандо Мартинес, Чуми, Бруну Алберту Ланга, Эдгар Гонсалес (Гонсало Мелеро, 46'), Лукас Робертоне, Хонатан Виера (Лука Ромеро, 84'), Лео Баптистау (Серхио Аррибас, 46'), Адриан Эмбарба, Луис Суарес (Ибраима Коне, 75'), Marc Pubill, Aleksandar Radovanovic (Paco Sanz, 67') Кадис: Давид Хиль, Лукас Пирес, Хавьер Эрнандес, Фали Хименес, Хосеба Сальдуа (Isaac Iza, 87'), Роберт Наварро (Borja Vazquez, 87'), Алекс Фернандес (Хуанми, 64'), Рубен Алькарас, Гонсало Эскаланте (Диади Самассеку, 64'), Рохер Марти, Брайан Окампо (Рубен Собрино, 70') Предупреждения: Хавьер Эрнандес (13'), Луис Суарес (21'), Адриан Эмбарба (78'), Фали Хименес (78')

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