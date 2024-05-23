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    Семак: Зимой смотрели игрока, который мог бы забивать, но никого взять не получилось

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался и низкой результативности команды во второй половине сезона.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Мысли разные были, матчи складывается по‑разному. Зимой мы смотрели игрока, который мог бы бороться и забивать. Но никого взять не получилось.

    Мы не думали, что у нас будет такая безголевая серия, но так сложилось. Во всех матчах, в которых упускали очки, мы владели большим преимуществом.

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    • Без забитых мячей нет очков, а мы забить не смогли. Это футбол, когда‑то всё бывает в первый раз. Мы должны готовиться к следующим матчам с высокого поднятой головой», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

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